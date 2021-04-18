РНБО "роздала" нову партію санкцій контрабандистам [ Редактировать ]
Місце зустрічі змінити не можна, а от час не проблема. Через візит Володимира Зеленського до Франції цього тижня РНБО зібралася в четвер. І роздала нову порцію санкцій.
Як і два тижні тому до санкційного списку потрапили контрабандисти. Загалом 12 людей і фірм. Їхні дані не оприлюднили. Але, за інформацією видання "Дзеркало тижня", серед них колишні митники і працівники Генпрокуратури. Деякі з них мають подвійне і навіть потрійне громадянство.
Але, цитую президента, - "ми швидко розберемося з цією проблемою". І кілька днів тому з'явилась інформація, що мінімум трьом із попереднього чорного списку топ-контрабандистів уже скасували українські паспорти й готуються депортувати з України.
Також президент анонсував новий, безпрецедентний для України законопроєкт, про статус олігархів.
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