Ці військові вважаються елітою будь-якої армії. От тільки для України ці специ - реальна смерть у камуфляжі, яка тільки цьогоріч забрала життя щонайменше 16 наших військових. Ворожі снайпери всупереч режиму тиші регулярно обстрілюють наші позиції. Але для українських спеціалістів - вони заборонена мішень. І це при тому, що в наших снайперів - краща зброя. Але зараз її можна застосовувати лише на полігонах.

Як тренуються українські снайпери і чому в них вчаться навіть натовські солдати, - розкаже Ігор Левенок.

Торік на Донбасі від снайперського вогню, за даними Міноборони, загинули одинадцять наших військових. Вісім зазнали поранень. А за чотири місяці Цього року ворожі снайпери вбили вже шістнадцятьох.

Роман Дзюбенко - 26 років. 30 січня з Романом попрощалися на його рідній Луганщині. Снайперська куля поцілила солдату в голову. І прошила каску - наскрізь.

Минулого літа молода родина справляла річницю весілля. Без батька залишився син Данило, а Анастасія стала вдовою у двадцять один рік.

Анастасія Дзюбенко, вдова:

Когда Рома приезжал в январе и Данило лежал на диване, а мы были рядом. То он неожиданно сказал "папа". Мы так были рады, Рома мне сказал, что я же с ним всегда была и он должен был сказать "мама", но он сказал "папа".

Березень був найгарячішим місяцем від початку "всеосяжного" перемир'я. А справжнім прокляттям для наших армійців стали ворожі снайпери. Від їхніх куль полягли семеро. Шестеро з них прийняли свій останній бій біля Шумів. Між Торецьком та окупованою Горлівкою.

Олег Жданов, військовий експерт:

Россия ищет способ выйти из перемирия. А каждый убитый солдат - это удар по Зеленскому. Понимаете, общество задает президенту вопрос, ну ты ж мир обещал? Вот, в этом главная их цель как можно больше убить. А снайперами убивать легче всего.

Париж. Тема безпеки України під час зустрічі лідерів "Нормандського формату". Йдеться про чергове загострення на Донбасі, й Зеленський наголошує на ролі снайперів.

Володимир Зеленський, президент України:

Тільки цього року загинули 30 українських військових, більшість не через випадкові постріли, про що кажуть бойовики чи представники російської влади. Більшість цих вбивств було здійснено через прицільний снайперський вогонь.

Це відео наші бійці вилучили з електронного носія збитого безпілотника. Експерти на ньому розпізнали снайперів Центру спецпризначення ФСБ. Вони знімали свої дії на передовій. І тут видно все - обличчя, зброю та амуніцію групи.

Надо бы тоже их, чтобы они вылезли, еще здесь надо убить кого-нибудь. Чтобы они вообще головы не поднимали.

І крім цього, за даними нашої розвідки, на окупованій території у бойовиків майже пів тисячі снайперів. Як українці можуть протидіяти ворожим стрільцям?

Житомирська область. Тренувальна база десантно-штурмових військ. Підрозділ снайперів. Еліта українського війська. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їхні очі годинами напружені. Мозок вираховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші чинники.

Їхнє завдання на фронті знешкоджувати мисливців на українських солдатів. І хоча, за умовами цього перемир'я, робота наших контрснайперських груп заборонена, щодня хлопці посилено тренуються.

Сергій, інструктор снайперів ДШВ:

Рівень нашого снайпінгу, він вже піднявся в десятки й десятки разів. На сьогоднішній день ми застосовуємо передові методики підготовки іноземних снайперів, тому що маємо постійний контакт з іноземними снайперами. Багато в чому вони переймають вже наш досвід.

На озброєнні гвинтівки як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Зброя не дешева, утім, ефект - вражає.

Підготовка одного такого снайпера влітає нашому війську в добру копійчину. Утім, ось результат! Зі ста метрів стрілець точнісінько поціляє у п'ятикопійчану монету. І пара таких бійців можуть виконати бойове завдання, яке не під силу цілому підрозділу.

Сергій, інструктор снайперів ДШВ:

Обладнання, яке зараз вже на озброєнні української армії воно коштує дуже-дуже великі гроші. Але, як би там не було, за допомогою повністю оснащеної снайперської групи можна виконати бойову задачу, для якої, наприклад, треба було застосувати цілий лінійний батальйон. І якщо перерахувати в такі речі, то це буде набагато дешевше.

Олег Жданов, військовий експерт:

Я читал некоторых экспертов российских. Они признают, что в вооруженных силах Украины снайперская винтовка бьет на три километра чего в России нет даже близко.

Та влучно стріляти лише половина справи. Успіх це нестандартні дії. Уміння зливатися з місцевістю. Залізна витримка. Чіткі й ефективні рухи. Один постріл - одна ціль.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:

Для кожного тренування ми змінюємо тактичний фон, навчальні цілі, доводимо зовсім інші ввідні, тож військовослужбовці тренуються за різних умов для вдосконалення навичок оборонних дій.

Володимир, снайпер:

Яка би ціль не була там, чоловік чи жінка ти мусиш її вразити ціль, бо вона несе загрозу українському військовому.

Це Володимир. Йому сорок років. Пішов на війну разом із першими добровольцями. Ще в чотирнадцятому взяв до рук снайперську гвинтівку. Захищав Донецький аеропорт. Два місяці в пеклі. Та Володимир не любить, коли його називають кіборгом. У боях із агресором загинув його старший брат. А отже, залізних людей не існує, каже чоловік.

Володимир, снайпер:

Тобто були моменти, чотири-три місяці було важко, все горіло всередині, але я знайшов у собі сили. Я ніколи не шукав помсти в цій війні. Я хочу, щоб нарешті закрився наш кордон і ми самі будували собі країну.

І Володимир мріє про мирну Україну, в якій колись працював інженером-комп'ютерником. А поки триватиме війна, не приховує свій рахунок він іще не закрив.

Підтверджені є у вас? Є звичайно. Але я ніколи не озвучував цю статистику, вважаю це не правильно.

І свої дії, і дії супротивника професійний снайпер прораховує на кілька кроків уперед. І часто працює на випередження.

Сергій, командир підрозділу ЗСУ на передовій:

Один раз на випередження, другий раз на випередження, цим в деякій мірі на тому чи іншому напрямку ми могли би виграти.

Олег Жданов, військовий експерт:

Они выходят в нейтралку и начинают с помощью РПГ забрасывать нашу территорию минами. Завалите одного, второго и третий не придет. Это гарантия, так говорит война.

Але від превентивного вогню, на час перемир'я, Україна відмовилася. На відміну від супротивника. Район Шумів. Із цієї водонасосної станції ворожі снайпери цинічно розстріляли групу українських саперів, які саме знешкоджували протипіхотні міни. Четверо загиблих. Двоє поранених. За півтора тижня з цього ж об'єкта снайпер убив іще одного бійця. Цю злощасну споруду нам вдалося зафіксувати. І відео зацікавило наших снайперів.

Ну от, враховуючи те, що це об'єкт гуманітарної інфраструктури критичної і він працюючий. Яким чином можна знешкодити цих стрільців?

Я думаю, що тільки професійною парою наших снайперів. Їх знешкодити, або зробити так щоб унеможливити їхню роботу там.

І тим самим врятувати життя українських бійців. Бо кожна смерть солдата, це не тільки бойова втрата, а це ще й зламані долі багатьох родин.