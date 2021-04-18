Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук та політичний експерт Володимир Фесенко в програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіли, чого прагне Росія через війну на Донбасі та як має реагувати Захід на ескалацію на Донбасі.

"Я думаю що широкомасштабного вторгнення не буде, але точкова ескалація вже спостерігається, і ймовірно буде спостерігатися ще деякий час. Однак, все залежить від нас, від нашої боєготовності, від нашої злагодженості: політичної, дипломатичної і решти готовності. Якщо ми будемо готові, ворог побаче, відчує і наступати не буде",- каже народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

Політичний експерт Володимир Фесенко вважає, що ризики широкомасштабного наступу Росії на України великі.

"Ризики безумовно є достатньо великі. Я б сказав дуже великі за останні 5-6 років. Поки це виглядає політико-психологічне, і військово-психологічне залякування. Це такий специфічний спосіб, який раніше використовував Путін. Але дає напругу величезна концентрація військ на наших кордонах, такого не було з 2014 року, і атмосфера істерія війни", - додає експерт.

За словами Фесенко, Путіну не вигідно йти на ескалацію, тому що "це провокація кризи с Заходом".

"Якщо буде війна, санкції проти Росії неминучі", - додає Фесенко.