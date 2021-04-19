В Єгипті перекинувся потяг: загинуло 11 людей [ Редактировать ]
В Єгипті потяг зійшов з рейок. Чотири вагони перекинулися. Загинуло 11 людей, постраждали близько сотні. Аварія сталася на півночі країни. Причини інциденту з'ясовують. На час розслідування затримали машиніста, його помічника та ще вісьмох посадовців.
Залізничні аварії в Єгипті трапляються чи не щотижня. Через зношеність потягів та застарілу систему контролю за рухом. Зокрема, місяць тому внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло 19 пасажирів.
Медхат Абдель Рауф, очевидець:
Ми точно не знаємо, що сталося. Потяг зійшов з рейок. Ще так багато людей залишається у перекинутих вагонах, однак ми не можемо їх звідти дістати. Навіть не знаю, що сказати. Це вже четверта аварія на залізниці за місяць.
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