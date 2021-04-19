В Єгипті потяг зійшов з рейок. Чотири вагони перекинулися. Загинуло 11 людей, постраждали близько сотні. Аварія сталася на півночі країни. Причини інциденту з'ясовують. На час розслідування затримали машиніста, його помічника та ще вісьмох посадовців.

Залізничні аварії в Єгипті трапляються чи не щотижня. Через зношеність потягів та застарілу систему контролю за рухом. Зокрема, місяць тому внаслідок зіткнення двох поїздів загинуло 19 пасажирів.

Медхат Абдель Рауф, очевидець: