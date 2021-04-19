Возле Парижа разбился легкомоторный самолет, есть жертвы [ Редактировать ]
Неподалеку от французского Парижа разбился легкомоторный самолет. В результате трагедии погибли четыре человека. Об этом сообщает BFMTV.
Катастрофа произошла в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс.
Самолет типа Robin DR400 обнаружили около 14:00 в воскресенье, 18 апреля, в поле.
Авиакатастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.
Начато судебное расследование.
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Кроме того, на аэродроме под Калугой в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 погибли трое военных. В минобороны России сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования.
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