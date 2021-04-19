У Києві упав балкон у житловому будинку. Сталося це на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Половецькій. Балкони, які були нижче, теж пошкоджено.

Потерпілих немає. На місці працювали 12 рятувальників ДСНС, залучили спецтехніку. Причина обвалу поки що невідома. Наразі фахівці обстежують увесь будинок на предмет аварійності.