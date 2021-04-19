У Росії опозиція збирає мітинг на підтримку Олексія Навального [ Редактировать ]
Російська опозиція у середу збирає мітинг на підтримку Олексія Навального. Людей закликають виходити на центральні площі міст. На сайті опозиції вже зареєструвалися понад 450 тисяч.
Навальний голодує вже три тижні. За словами дружини, йому дуже зле, він ледве говорить. В адміністрації Байдена попередили, що на Росію чекають ще більші санкції, якщо російський опозиціонер помре у в'язниці.
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