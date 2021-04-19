У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка намагалася накласти на себе руки. Вона перелізла через перила біля Центрального мосту й готувалася стрибнути. Це зафіксували камери відеоспостереження, на місце прибули патрульні.

Сержант поліції Тетяна Остапчук першою кинулася до дівчини і разом зі своїм колегою затягла її назад на пішохідну частину мосту. Що спонукало молоду дніпрянку до суїциду - невідомо.