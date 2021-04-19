С начала кампании были привиты 450 647 граждан Украины/ фото: oncohelpclinic.com

На территории Украины за минувшие сутки сделали 1453 прививки от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, со старта кампании по иммунизации населения от COVID-19 были привиты 450 647 граждан Украины. Вакцинация проводилась с помощью 45 мобильных бригад и 19 пунктов. Наибольшее количество прививок за 24 часа было сделано в Харьковской области (345 уколов), при этом ни одной дозы вакцины не получили жители Киева, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Известно, что по состоянию на 19 апреля по регионам наблюдается следующая ситуация:

Киев - 0 прививок;

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 15 прививок;

Донецкая область - 79 прививок;

Житомирская область - 17 прививок;

Закарпатская - 10 прививок;

Запорожская область - 42 прививки;

Ивано-Франковская область - 20 прививок;

Киевская область - 216 прививок;

Кировоградская область - 0 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 169 прививок;

Николаевская область - 10 прививок;

Одесская область - 65 прививок;

Полтавская область - 59 прививок;

Ровенская область - 40 прививок;

Сумская область - 40 прививок;

Тернопольская область - 50 прививок;

Харьковская область - 345 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 26 прививок;

Черновицкая область - 30 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.

Читайте также, в Украине началась вакцинация населения от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. Киевская область получила первые 1 170 доз вакцины компании Pfizer для прививки работников и жильцов домов для престарелых.

Кроме того, в Минздраве назвали условие массовой вакцинации украинцев от коронавируса. первыми вакцинировать начнут людей из категории риска - это 60+. После этого будут делать прививки всем желающим - 18+.

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