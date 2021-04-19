Боєприпаси зі складу в Чехії російські спецслужби планували підірвати пізніше в Болгарії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії. За інформацією слідства, арсенал придбав болгарський торгівець зброєю Еміліан Гебрев. І вже після доправлення у Болгарію боєприпаси, які, за деякими даними, могли призначатися для України, мали злетіти у повітря.

Нагадаю, вибухи на складі у Врбетице сталися наприкінці 2014. Тоді загинули двоє людей. В диверсії підозрюють агентів ГРУ Петрова і Боширова, які також причетні до отруєння родини Скрипалів у Британії 2018. Чеська поліція оголосила їх у розшук. У зв'язку з інцидентом, офіційна Прага висилає 18 російських дипломатів - за співпрацю зі спецслужбами РФ. Москва, у відповідь, оголосила про видворення 20 чеських дипломатів.