Экс-звезда Pussycat Dolls показала шикарную фигуру [ Редактировать ]
Певица и экс-участница Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала соблазнительные фото с пляжа на Гаваях. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
Отметим, что второе имя Николь - Прасковья, в честь бабушки, так как мама девушки Розмари - наполовину украинка.
В кадре звезда позирует в черном бикини на фоне прибоя. Также она опубликовала пикантные кадры в лимонном купальнике, сидя на камнях у океана.
Всем счастливого воскресенья… Я так благодарна за то, что была дома. И с моей семьей... Посылаю aloha и благословение всем вам.
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