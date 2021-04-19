Певица и экс-участница Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала соблазнительные фото с пляжа на Гаваях. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Отметим, что второе имя Николь - Прасковья, в честь бабушки, так как мама девушки Розмари - наполовину украинка.

В кадре звезда позирует в черном бикини на фоне прибоя. Также она опубликовала пикантные кадры в лимонном купальнике, сидя на камнях у океана.

Всем счастливого воскресенья… Я так благодарна за то, что была дома. И с моей семьей... Посылаю aloha и благословение всем вам.

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