В Україні з'явився благодійний фонд захисту свободи слова [ Редактировать ]
В Україні з'явився благодійний фонд захисту свободи слова. Його презентували в Києві. Ініціатор створення організації колишня депутатка і журналістка Ганна Герман. До наглядової ради увійшли культурні діячі, артисти та науковці.
За задумом керівників фонду, його мета - підтримувати свободу слова в Україні та розвивати вітчизняну журналістику.
Ганна Герман, ініціаторка створення Благодійного фонду захисту свободи слова:
Виручені кошти і ті кошти, які ми зберемо, які дадуть наші спонсори - люди, які розділяють наші цінності демократичні, і, зокрема, наріжний камінь цих цінностей свободи слова - ми ці кошти будемо передавати на користь тих людей яких переслідують і тих людей, які підтримують свободу слова тих людей, які працюють для цього.
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