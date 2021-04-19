В Україні з'явився благодійний фонд захисту свободи слова. Його презентували в Києві. Ініціатор створення організації колишня депутатка і журналістка Ганна Герман. До наглядової ради увійшли культурні діячі, артисти та науковці.

За задумом керівників фонду, його мета - підтримувати свободу слова в Україні та розвивати вітчизняну журналістику.

Ганна Герман, ініціаторка створення Благодійного фонду захисту свободи слова: