Горе-нападник може потрапити за ґрати на дванадцять років

Стрілянина, спроба пограбування та несподіваний опір. А наприкінці ще й карколомний фінал. Історія, гідна сценарію для бойовика, сталася у рівненському торговельному центрі. Почалася вона з того, що чоловік із пістолетом напав на працівницю обмінного пункту. Що було далі - розкаже Сніжана Сидорук.

Зухвалий напад стався напередодні ось у цьому торговельному центрі на околиці Рівного. До пункту обміну валют, що розташований на другому поверсі, надвечір увірвався невідомий у медичній масці та рукавичках. Нападник, кажуть у поліції, був озброєний.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУНП у Рівненській області:

Заподіяв тілесні ушкодження для працівниці вказаного обмінного пункту і намагався заволодіти грошовими коштами, при цьому висловлюючи слова про те, що в разі відмови видати грошові кошти, він її вб'є.

Та не на ту напав, кажуть очевидці. Касирка виявилась не з боязких.

Світлана Нагорна, очевидиця:

Вона чинила опір і потягнула за маску і зняла з нього маску. Вона, мабуть, подумала, що треба для камер показати його обличчя. Вона молодець! Я рахую, що вона поступила дуже сміло.

Грабіжник кинувся тікати. Але вже на виході з торговельного центру його зупинили відвідувачі. Один із них Андрій. Чоловік просить не показувати обличчя. Розповідає - прийшов з дружиною до супермаркета за покупками, а довелося затримувати злочинця. Але той таки поцілив у Андрія.

Андрій, житель Вересневого:

Його взяв куртку чи за плече. Він начав вириватися тікати і затримали його двері ці автоматичні. Начали ложити боротися і в процесі цього там витягнув зброю і пульнув. Уже коли я лежав на ньому - побачив, що прострелена штаніна і щось мені там пекло.

Зброю у нападника вилучили вже поліцейські. Це спецпристрій для відстрілу гумових куль. Розбійником виявився житель сусідньої Хмельницької області. До Рівного приїхав зі Славути. На пограбування, повідомили у поліції, наважився, бо був напідпитку. Та це не звільнить чоловіка від кримінальної відповідальності.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУНП у Рівненській області:

Розпочато кримінальне провадження по частині 3 статті 187 Кримінального кодексу України - розбій при кваліфікуючих обставинах, вказана особа затримана. Він нічого не поясняє й показів не дає.

Хоча гроші взяти і не вдалося, за таке, кажуть у поліції, горе-нападник може потрапити за ґрати на дванадцять років. За останні пів року, це вже третій напад на пункт обміну валют у Рівному.