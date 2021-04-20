Вакцину на будь-який смак і вік можна обрати в Угорщині. До такого препарату немає протипоказань і жодних побічних ефектів. Що це за диво-ліки - дивіться.

Дайте, будь ласка, Astrazeneca.

Astrazeneca, Pfizer та хоч і Сінофарм - будь-яка вакцина на ваш вибір. Без попередніх записів, побічних ефектів і в необмеженій кількості. Щоправда, такий препарат у боротьбі з вірусом не допоможе, хіба що трішки підсолодить карантинне життя. Неподалік Будапешта в одній із цукерень створили власну сироватку - для ласунчиків.

Каталін Бенко, кондитерка:

Нам було важливо зробити багато видів вакцин, щоб ми могли показати, що тут у людей є вибір. Для таких препаратів не потрібна попередня реєстрація, і жодних побічних ефектів. Будь-хто може спробувати такі сироватки. Оскільки єдиним можливим побічним ефектом буде лише усмішка та позитивний настрій.

Так, мус Сінофарм має кисло-солодкий смак, Astrazeneca - лимонний, а Pfizer схожий на чай матча. Ідейниця - Каталін - власного ставлення до вакцинації не висловлює. Каже, такі солодкі сироватки створили, щоб повеселити людей. А щодо справжніх протиковідних препаратів - то це вже власний вибір кожного.

Каталін Бенко, кондитерка:

Ми не мали на меті сприяти імунізації, у нас власна думка щодо цього. Однак ми, як власники цукерні, не хочемо проводити кампанії "за" чи "проти". Просто намагаємося внести якусь родзинку в наше повсякденне життя.

Та на відміну від Каталін, покупці солодких вакцин охоче діляться думками й щодо справжніх. Угорці навіть створюють групи підтримки у Фейсбуці відповідно до того, яким препаратом щепилися. Там люди діляться досвідами, підтримують одне одного до та після імунізації.

Тівадар Лакі, щеплений сироваткою від компанії Pfizer:

Я вважаю: той препарат, який виготовляють великими партіями і сучасним способом, найкращий. Сподіваюся, мої переконання виявляться правдивими. Та й поки що саме вакцинація - найефективніший захист від цієї недуги.

Габор Пласек, щеплений сироваткою від компанії Astrazeneca:

Я думаю, що імовірність появи побічних ефектів після щеплень - невелика проблема, порівняно з перевагами, які отримують вакциновані.

Наразі в Угорщині, з населенням приблизно 10 мільйонів, використали понад 4,5 мільйони доз протиковідних вакцин. Країна посідає 8 місце у світі за кількістю щеплених.