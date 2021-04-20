Коллегия присяжных заседателей не смогла вынести вердикт на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила местная газета Star Tribune.

Присяжные прекратили начатое обсуждение дела, оно продолжится во вторник. Каких-либо ограничений по времени на это не предусмотрено. Если совещание присяжных в США затягивается, обычно это означает, что они более склонны выносить оправдательный вердикт. Быстрое вынесение решения может означать, что вердикт обвинительный.

Разбирательство резонансного убийства началось в Миннеаполисе 8 марта. Напомним, что 25 мая 2020 года полицейские задержали в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании коп встал коленом на шею мужчины.

Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало в США массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор.

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Шовина и еще трех копов, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовина признают виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

В Миннеаполисе существенно увеличили число правоохранителей, власти штата подключили 3 тысячи бойцов Национальной гвардии, рядом со зданием суда возведены лабиринты из бетонных конструкций. Также Национальная гвардия США выделит примерно 250 бойцов для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с угрозой протестов после оглашения вердикта по убийству Джорджа Флойда.

Наполним, что ранее "Подробности" опубликовали полное видео задержания Флойда Джорджа, после которого тот скончался.

Ранее сообщалось, что семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса выплатят компенсацию в размере $27 млн.