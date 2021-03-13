Семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда выплатят компенсацию [ Редактировать ]
Власти города Миннеаполис (США) выплатят семье Джорджа Флойда 27 млн долларов. Убийство афроамериканца вызвало массовые протесты в Соединенных Штатах, сообщает "Голос Америки".
Сестра погибшего Бриджет Флойд считает данную компенсацию шагом "на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда".
"Эта сумма означает, что смерть темнокожего человека от рук полиции больше не будет считаться чем-то обыденным, неважным или не заслуживающим последствий", - заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.
Напомним, в мае 2020 года во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Спустя несколько часов Флойд скончался в реанимации.
Ранее сообщалось, что опубликовано полное видео убийственного задержания Джорджа Флойда. Также мы писали о том, что в США выпустили под залог полицейского, причастного к смерти Флойда.
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