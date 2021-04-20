В Аргентині показали двох дитинча ягуара [ Редактировать ]
Двох дитинчат ягуара показали в національному парку Ібера в Аргентині. Це вже друга родина хижаків, яку там вивели після запровадження програми з відновлення популяції ягуарів у Південній Америці.
Дбають про тварин тамтешні зоозахисники. Малята повністю здорові. Поки що вони перебувають у вольєрах. Однак згодом - їх випустять у природнє середовище.
Себастьян Ді Мартіно, зоозахисник:
На території парку ми хочемо створити самостійну популяцію ягуарів, головних хижаків у Південній Америці. Ці тварини відіграють головну роль в екосистемі. Без них вона починає погіршуватися. Це навіть може призвести до екологічної кризи.
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