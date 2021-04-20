Украину накроет сильный шторм: где ждать непогоду [ Редактировать ]
Во вторник, 20 апреля, погода в Украине серьезно испортится. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.
Так, южные, восточные, часть центральных областей накроет ливнями, градом и штормовым ветром.
На Юге ливни, что начались ночью, продолжатся днем, и продвинутся дальше.
В остальных областях также пасмурно и с осадками, но менее серьезными.
В восточных регионах, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +3+10 тепла, днем +10+15 градусов.
В Киеве серьезных осадков не предвидится, будет пасмурно, возможет небольшой дождь. Днем температура будет +11+13, ночью +3+5. Уже 21 апреля возможна гроза, температура +13+15 днем, ночью +3+5 градусов.
21 апреля ливни прекратятся, но грозы вероятны почти на всей территории страны, кроме Востока и Одесской области. При этом температура повысится днем до +12+17, а ночью прохладно - от +3 до +8 градусов.
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