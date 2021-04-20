Во вторник, 20 апреля, погода в Украине серьезно испортится. Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, южные, восточные, часть центральных областей накроет ливнями, градом и штормовым ветром.

На Юге ливни, что начались ночью, продолжатся днем, и продвинутся дальше.

В остальных областях также пасмурно и с осадками, но менее серьезными.

В восточных регионах, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град. Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +3+10 тепла, днем +10+15 градусов.

В Киеве серьезных осадков не предвидится, будет пасмурно, возможет небольшой дождь. Днем температура будет +11+13, ночью +3+5. Уже 21 апреля возможна гроза, температура +13+15 днем, ночью +3+5 градусов.

21 апреля ливни прекратятся, но грозы вероятны почти на всей территории страны, кроме Востока и Одесской области. При этом температура повысится днем до +12+17, а ночью прохладно - от +3 до +8 градусов.

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