У Вашингтоні підтримали Україну та засудили дії Росію у Чорному морі [ Редактировать ]
Блокування руху в Чорному морі неприпустиме. З такою заявою виступили в Держдепі США.
Зокрема, зазначили - РФ неодноразово застосовувала агресивні дії проти українських суден і перешкоджала доступу до українських портів в Азовському морі.
Це негативно впливало на міжнародну торгівлю України. Також у Вашингтоні наголосили - непохитно підтримують Київ, а дії Кремля є черговим етапом ескалації конфлікту.
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