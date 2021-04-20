Новий посол України вирушила до Вашингтону [ Редактировать ]
Новий посол України в США Оксана Маркарова вирушила до Вашингтона. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці, додавши - відтепер представляє дипломатичні лави України.
За її словами, серед ключових завдань на посаді посла - обговорення питання війни й окупованих територій, стримування російської агресії та розширення санкцій проти РФ.
Також вона наголосила на необхідності військової допомоги для України та наближення української системи оборони до стандартів НАТО. На посаді Надзвичайного і Повноважегого Посла України в США Маркарова замінила Володимира Єльченка.
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