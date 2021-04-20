Низкие темпы экономического роста и растущие социальные проблемы – следствие безграмотной и несамостоятельной политики нынешней власти, за которую она несет прямую ответственность.

Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Невзирая на год эпидемии и два года работы власти, так и не появилась программа и стратегия защиты и поддержки экономики и людей. Выделенные на борьбу с COVID деньги ушли на пиар самой власти, съедены коррупцией, а принятые правительством решения неадекватны ситуации в стране", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, падение и долги наблюдаются во всех сферах и отраслях экономики.

"Самое большое беспокойство вызывает ситуация в промышленности Промышленные предприятия завершили год с убытками – минус 53 млн гривен. Не работает малый и средний бизнес. Локдауны привели к тому, что предприниматели вынуждены увольнять людей и сворачивать деятельность. А это сотни тысяч семей по всей стране, недополученные бюджетом налоги, рост безработицы", – отметил политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что все за чтобы не взялась власть, либо не выполнено, либо не доделано, более того, все свои непопулярные решения власть скрывает от людей.

"Провалена вакцинация и борьба с эпидемией, врачи продолжают уезжать из страны, не получив обещанных доплат и достойных окладов. Коммунальные тарифы остаются высокими, функцию социального государства Украина не выполняет. Все социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, также остаются заниженными в 2 раза. Власть ни на копейку не увеличила помощь при рождении ребенка и не выполнила ни одного решения Конституционного Суда по восстановлению льгот чернобыльцам, ветеранам войны и труда, лицам, имеющим особые заслуги перед родиной. Теперь они усложнили получение субсидий и, что самое страшное, решение об этом приняли тайно, чтобы ничего не объяснять людям и не отчитываться за свои ошибки и провалы", – считает парламентарий.

Юрий Бойко уверен, что продолжение такого антисоциального и губительного курса крайне опасно для страны, и его необходимо менять.

"Сегодня есть три основные задачи: защитить людей, поддержать экономику и добиться мира в Украине. Это то, что необходимо делать сейчас, делать грамотно, системно, избавившись от дилетантов и привлекая специалистов, профессионалов в своих отраслях. Нужно объединять усилия ответственных политиков. Нельзя допустить, чтобы диктат извне, уничтожил нашу страну. Украина может и должна быть сильной и независимой державой, где развивается экономика, люди обеспечены работой и соцзащитой, и какие бы кризисы не сотрясали мир, наши граждане были уверены, что страна с этим справится и у них есть хорошее будущее", – подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".