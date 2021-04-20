Смертельна аварія на центральному проспекті Запоріжжя. Там маршрутка протаранила легковик. Від потужного удару автівку розвернуло і відкинуло на припарковані на узбіччі машини. Пасажирка легковика загинула.

Водія у тяжкому стані госпіталізували. Постраждали також кермувальник і двоє пасажирів маршрутки. Їх також ушпиталили. Причини ДТП з'ясовують.