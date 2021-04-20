Черкаський школяр, який на тренуванні зазнав вогнепального поранення, і досі у вкрай тяжкому стані. Напередодні 14-річного Артема Попова непритомним ушпиталили з тиру юнацької-спортивної школи. Цієї ночі хірурги дістали кулю з голови хлопця. Більше розкаже Станіслав Кухарчук.

Уже майже добу чотирнадцятирічний Артем Попов під'єднаний до апарату ШВЛ, тиск підлітка лікарі підтримують медикаментами - інакше його серце може зупинитись. Усю ніч медики боролися за життя хлопця.

Віктор Жила, завідувач відділення інтенсивної терапії Черкаської обласної дитячої лікарні:

Перше це зупинка кровотечі, потім дістали кулю і обробили ранові поверхні. Майже навиліт, з черепної коробки вона вийшла, але залишилась під м'якими тканинами із протилежного боку.

Вхідний кульовий отвір з правого боку за вухом. Як самому собі можна завдати таке поранення, медики навіть не уявляють. Батьки підлітка нині за кордоном на заробітках, Артем живе з бабусею. Жінка й досі в шоковому стані, спілкуватися з нами погодилась лише без камери.

Не на камеру бабуся Артема розповіла, що хлопець більше місяця займається у цьому тирі - кульова стрільба йому подобалась. За її словами, дитина абсолютно адекватна і не має жодних суїцидальних нахилів. Вчора по обіді Артем повідомив бабусі, що збирається відвідати позапланові заняття, та вже у вечорі на зв'язок з нею так і не вийшов.

Тир наразі не працює, його опломбувала поліція. Це приміщення на балансі Черкаської гімназії. Її директорка розповідає, що вчитель, який тренував хлопця - досвідчений, на його заняттях завжди залізна дисципліна.

Ірина Топчій, директорка Черкаської гімназії №9:

Тренер тут працює з вісімдесятого року, він достатньо в такому вже віці, ой я йому не заздрю.Тренера я бачила, але ж з ним, ну ви уявляєте в якому він стані, мабуть, як його і звати не міг сказати.

Наразі тренер затриманий для надання свідчень. У поліції не багатослівні, лише припускають, що на момент пострілу його в тирі не було.

Зоя Вовк, пресофіцерка ГУ Нацполіції в Черкаській області:

В той момент, коли до тиру прийшов ще один учень, тренер вийшов з кімнати для стрільб і саме в цей момент, коли тренер був відсутній, сталася трагедія, хлопець перебував у приміщенні сам - це попередньо встановлено.

Поліція відкрила провадження відразу за трьома статтями: незаконне поводження зі зброєю, недбалість під час її зберігання та замах на вбивство. Що сталось у тирі, міг би прояснити сам Артем, але лікарі навіть після вилучення кулі побоюються давати будь-які прогнози щодо його стану.