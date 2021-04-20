Чи готовий Євросоюз тиснути новими санкціями на Росію, яка зосереджує війська на українському кордоні? Чому байдужість ЄС декому нагадує позицію європейських політиків щодо Гітлера напередодні Другої світової? Які настрої нині панують у Європі - розкаже Олена Абрамович.

Десятки тисяч російських вояків у повній боєготовності стоять біля українських кордонів, однак Євросоюз ніяк не реагує. Принаймні - поки що. Такі висновки зробило видання Politico після засідання міністрів закордонних справ ЄС у понеділок. Заклики очільника українського МЗС - запровадити секторальні санкції проти Москви, результату не дали, пишуть журналісти.

Слова занепокоєння та загалом бездіяльність Євросоюзу акцентують на скрутному становищі, у якому опинився Брюссель у світлі російської воєнної агресії. Країни-члени визнають: ніякої реакції не буде, доки Путін не почне вторгнення.

І навіть якщо Росія наважиться на вторгнення, відреагувати швидко Брюсселю буде складно, бо санкції - це питання, яке вимагає згоди усіх без винятку країн-членів. Розкритикували бездіяльність ЄС і британські журналісти. У газеті "Таймс" реакцію Європи на дії Путіна порівняли з мовчазним прийняттям дій Гітлера.

Донецьк і Луганськ - чи не є вони Сараєвом і Польщею Третьої світової війни? Імовірно, що ні, якщо вірити багатьом експертам, які вважають, що 100 тисяч російських військових на кордоні - це лише спосіб налякати Україну. А це дуже схоже на заяви експертів, які говорили майже те саме про Гітлера і Чехословаччину в жовтні 1938: просто бряжчання зброєю, жодних серйозних намірів.

Захід має чітко вказати Путінові, що напад на Україну матиме значно вагоміші наслідки, ніж просто видворення російських шпигунів або ж точкові фінансові санкції - наполягають журналісти. Це тема, за якою західні медіа пильно стежать уже кілька тижнів поспіль. Київ, зі свого боку, робить усе можливе, щоб інформувати світ про останні події.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Дякую, що висвітлюєте тему України. Сподіваюся, що все налагодиться найближчими тижнями. Але це залежить від усіх нас. Від політиків, від військових на полі бою, і також від журналістів. Тому ще раз дякую вам за неупереджену позицію.

До віртуальної пресконференції, яку Дмитро Кулеба провів для іноземних медіа, приєдналася майже сотня журналістів з усього світу. За годину він устиг пояснити, що саме відбувається на українських кордонах, у чому важливість підготовки нових секторальних санкцій проти Росії. Та яку небезпеку становить для Європи та України майже добудований російський газогін.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

"Північний потік 2" - це поганий проєкт, який суперечить інтересам енергетичної безпеки Європи. Не допомагає диверсифікувати постачання енергоносіїв до ЄС. І невигідний для енергобезпеки України та безпеки країни загалом. Бо якщо наша труба буде порожня - руки РФ будуть розв'язані.

Та німецька канцлерка, у країну якої, власне, цей газогін має постачати паливо, має інший погляд. Кількома годинами раніше Ангела Меркель заявила - Берлін підтримує запуск Північного потоку-2. Тому очікувати європейських санкцій щодо цього проєкту не слід. Нині час домовлятися.

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Ангела Меркель, федеральна канцлерка Німеччини:

Загалом ми маємо багато конфліктів з Росією, які, на жаль, роблять наші відносини складними. Утім, я за те, що потрібно говорити одне з одним.

Ангела Меркель нагадала про те, що ЄС запровадив санкції проти Росії ще після захоплення Криму. Та, за словами Дмитра Кулеби, Москва знайшла шляхи, як частково обійти обмеження. І Євросоюзу зараз потрібно усунути хоча б ці лазівки