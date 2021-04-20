Економіка карантину. Бізнес підраховує збитки, державні компенсації не рятують. Чи витримають підприємці чергові обмеження? І де працювати тисячам людей, які через пандемію втратили роботу?

Гарячу дискусію на головну тему дня дивіться о 18:30 на телеканалі НТН. Олександр Качура зі "Слуги народу" та Кіра Рудик з "Голосу" разом із ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному. Тож не пропустіть політичне ток-шоу Акцент.