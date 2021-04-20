Украинцы жалуются на проблемы с соблюдением своих прав/ фото: Facebook

На территории Украины в связи с пандемией коронавируса резко увеличилось количество случаев нарушения прав человека. Большинство граждан жалуется на жалуются на необоснованный отказ органов власти в предоставлении информации. Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсуждались жалобы украинцев на органы власти. Это яркое указание на необходимость совершенствования правового регулирования в области прав человека.

В связи с пандемией COVID-19 проблемы соблюдения прав человека и гражданина в Украине значительно возросли, про это свидетельствует существенное увеличение количества обращений граждан ко мне как к уполномоченному по правам человека.

Отмечается, что глава правительства заявил, что столь глобальная проблема с правами человека, в том числе права на информацию, будет решаться в ближайшее время.

Читайте также, всемирная пандемия коронавируса ухудшила ситуацию с правами человека в мире. сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.

Кроме того, каждая третья женщина в мире подверглась физическому или же сексуальному насилию со стороны представителей мужской половины человечества. согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают 7 государств.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.