В Украине испугали заявлением о правах человека во время пандемии [ Редактировать ]
На территории Украины в связи с пандемией коронавируса резко увеличилось количество случаев нарушения прав человека. Большинство граждан жалуется на жалуются на необоснованный отказ органов власти в предоставлении информации. Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсуждались жалобы украинцев на органы власти. Это яркое указание на необходимость совершенствования правового регулирования в области прав человека.
В связи с пандемией COVID-19 проблемы соблюдения прав человека и гражданина в Украине значительно возросли, про это свидетельствует существенное увеличение количества обращений граждан ко мне как к уполномоченному по правам человека.
Отмечается, что глава правительства заявил, что столь глобальная проблема с правами человека, в том числе права на информацию, будет решаться в ближайшее время.
Читайте также, всемирная пандемия коронавируса ухудшила ситуацию с правами человека в мире. сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.
Кроме того, каждая третья женщина в мире подверглась физическому или же сексуальному насилию со стороны представителей мужской половины человечества. согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают 7 государств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зафиксировано 6 506 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 16 427 новых случаев заражения коронавирусом
В Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac
В Украине за минувшие сутки, 12 апреля, обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предложил Объединенным Арабским Эмиратам рассмотреть возможность производства вакцин от коронавируса в Украине