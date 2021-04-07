Всемирная пандемия коронавируса ухудшила ситуации с правами человека в мире. Об этом говорится в отчете Amnesty International.

Так, усилилась дискриминация уязвимых слоев населения.

По мнению правозащитников, сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар заявила:

Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями.

Те меры, которые власти внедрят в ответ на пандемию, часто были преувеличены; они эксплуатировали кризис как предлог для нарушений прав человека.

Также в докладе говорится, что самоизоляция привела к всплескам домашнего насилия. Особенно в странах Восточной Европы и Средней Азии, где женщины не могли обратиться за защитой.

Правозащитники отметили, что в Европе десять стран отступили от Конвенции по правам человека в попытках бороться с коронавирусом. Эти меры часто, по мнению правозащитников, были несоразмерными потенциальной эпидемической угрозе.

Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной нужды.

Напомним, что "Подробности" писали о болезни, которая дает иммунитет к коронавирусу.

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