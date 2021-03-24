Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека. В среду, 24 марта, глава государства подписал соответствующий указ.
Национальная стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.
"Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - говорится в сообщении.
Реализация документа будет осуществляться по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности:
- предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;
- обеспечения права на справедливый суд;
- обеспечения свободы мирных собраний и объединений;
- предотвращение и противодействие дискриминации;
- обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;
- противодействие домашнему насилию;
- обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;
- обеспечения прав ребенка;
- обеспечение экологических прав;
- обеспечения прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;
- обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;
- восстановлении прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;
- обеспечения прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей;
- преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, и тому подобное.
Результатом реализации Нацстратегии должны стать:
- введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека;
- согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса;
- создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.
Реализация Стратегии в сфере прав человека должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины. В частности, Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
"Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.
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