У Страсбурзі на сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи стався конфлікт через український прапор.

Під час доповіді, яка не стосувалася українського питання депутат української делегації - Олексій Гончаренко попросив слова і розгорнув стяг зі слідами від куль на Донбасі. Президент ПАРЄ зауважив, що такі дії не дозволені в асамблеї.

Після короткої суперечки, Гончаренку вимкнули мікрофон і попросили вийти з зали. Тепер українському парламентарію загрожує покарання регламентного комітету ПАРЄ.