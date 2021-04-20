На засіданні Ради Європи стався конфлікт через український прапор [ Редактировать ]
У Страсбурзі на сьогоднішньому засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи стався конфлікт через український прапор.
Під час доповіді, яка не стосувалася українського питання депутат української делегації - Олексій Гончаренко попросив слова і розгорнув стяг зі слідами від куль на Донбасі. Президент ПАРЄ зауважив, що такі дії не дозволені в асамблеї.
Після короткої суперечки, Гончаренку вимкнули мікрофон і попросили вийти з зали. Тепер українському парламентарію загрожує покарання регламентного комітету ПАРЄ.
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