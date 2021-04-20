У Карпатах вирують снігопади і вітри [ Редактировать ]
Зима вперто відмовляється йти з України. У Карпатах негода вирує вже сьомий день поспіль. Керівник одного з місцевих рятувальних підрозділів виклав у соцмережі відео з гори Піп Іван.
На кадрах видно, як там без упину сніжить і дме сильний вітер. Температура опустилася до мінус чотирьох, а видимість лише кілька десятків метрів. А синоптики попереджають про подальше погіршення погоди в регіоні. Вночі - знову заморозки, до мінус п'яти
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Наихудшая ситуация наблюдается на горе Поп Иван
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