Зима вперто відмовляється йти з України. У Карпатах негода вирує вже сьомий день поспіль. Керівник одного з місцевих рятувальних підрозділів виклав у соцмережі відео з гори Піп Іван.

На кадрах видно, як там без упину сніжить і дме сильний вітер. Температура опустилася до мінус чотирьох, а видимість лише кілька десятків метрів. А синоптики попереджають про подальше погіршення погоди в регіоні. Вночі - знову заморозки, до мінус п'яти