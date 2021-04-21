Бомбосховища Києва: у якому стані приміщення? [ Редактировать ]
В Україні, як і на початку війни у 2014, знову заговорили про укриття. Столична влада опублікувала мапу з адресами бомбосховищ. Наскільки ці приміщення придатні для розміщення людей, адже більшість із них споруджена ще за радянських часів - дізнавався Кирило Воронко.
Тематична література, схеми евакуацій, плакати, радянська символіка. Це не музей, а укриття на одному зі столичних заводів, збудоване ще в сімдесятих роках. Однак міські чиновники запевняють - у разі потреби сховище своє призначення виконає.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Це катигорированне сховище 2 - 4 класу які знаходяться на підприємствах і передбачені для захисту максимально працюючої зміни цього підприємства.
Таке укриття може вмістити до дев'ятисот людей. Тут є все - медпункт, зв'язок, вентиляція, питна вода та генератор.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Такі сховища мають два окремих вводи живлення, але якщо вони виходять з ладу, то запускається дизельний генератор, є запаси палива і цей генератор забезпечує електроживлення цього сховища. Тут знаходиться вентиляційна установка. Жовті труби це чисте повітря, сірі труби це грязне повітря, яке ми забираємо з поверхні.
А є ще так звані об'єкти подвійного використання. Це метро, підземні переходи та паркінги, підвали та напівпідвали житлових будинків.
Схожих укриттів у Києві понад 4 тисячі. Тож загалом матимуть де сховатися близько трьох мільйонів людей. Та чи знають жителі столиці, що робити у разі надзвичайного стану в місті?
Не знаю, не задумувалась над цим питанням.
- Будем искать бомбоубежище. - Ви знаєте як його шукати? - Писали ж на спорудах, ми бачили надписи, може їх затерли, але були, раніше були.
Сперва разберусь, шо за серена, потому что это может быть фейк какой-нибудь.
Якщо почули сирену не треба панікувати, роз'яснює очільник департаменту муніципальної безпеки. Передусім - увімкніть телевізор, радіо або перегляньте новинні сайти. А оперативні чергові розкажуть, як діяти далі.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Була розроблена ще в 14 році була розроблена інструкція що повинно бути зроблено. Найпростіші укриття повинні мати маркування, на стінах будівлі вказані стрілочки сховища, в якому напрямку рухатися.
Утім, значна частина таких приміщень нині у власності магазинів, банків, аптек. І перевірити їх готовність іноді складно.
Роман Ткачук, директор департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації:
Ми три форми власності по цим об'єктам, це державна, комунальна і приватна форма власності. Ми маємо деякі приватні форми власності які навіть не допускають нас до перевірки сховищ і об'єктів подвійного використання.
Віднедавна оновлена схема розміщення сховищ з'явилась на сайті КМДА. Втім, більшість цих укриттів не призначена для тривалого перебування. У підвалах, метро чи переходах люди можуть ховатися від небезпеки до двох годин.
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Та чи до всіх сховищ можливо вільно потрапити? І наскільки вони взагалі придатні для розміщення там людей? - адже більшість збудована ще за радянських часів
Столична влада навіть опублікувала свіжу карту з точними адресами бомбосховищ
Мэрия информирует, что для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны. Руководители организаций и владельцы зданий, где находятся бомбоубежища, должны обеспечить свободный доступ людей для укрытия
Крики мальчика услышали случайные прохожие
Сталося це на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Половецькій. Балкони, які були нижче, теж пошкоджено. Потерпілих немає