В Індії чоловік врятував хлопчика від потягу [ Редактировать ]
Залізничний супергерой з'явився в Індії. У мережу потрапило відео, на якому чоловік рятує дитині життя. Син із мамою стояли на пероні, як раптом хлопчик упав з краю платформи на колію.
Працівник залізниці почув крики жінки й поспішив на допомогу. За кілька секунд до прибуття потяга він закинув дитину на перон. Рятівником виявився 30-річний Маюра Шелке. Після свого вчинку він став зіркою Інтернету.
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