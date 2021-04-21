У Держпарламенті США звинуватили Росію у дезінформації подій [ Редактировать ]
"Україна не провокує Російську Федерацію до воєнних дій" - заявили в Держпарламенті США.
Позицію офіційного Вашингтона озвучив речник Держдепу Нед Прайс. За його словами, Кремль проводить кампанію дезінформації щодо подій на Сході України і намагається звинуватити в ескалації Київ. І ця тема була однією з головних у Брюсселі минулого тижня під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Нед Прайс, речник Держдепартаменту США:
Дозвольте скажу прямо: Росія - агресор. Ми не помітили жодних ознак того, що Україна провокує або чинить ескалацію в регіоні. Але ми справді бачили російську кампанію дезінформації, яку запустили, щоб звинувачувати Україну в тому, що робить сам Кремль.
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