"Тревожные действия на границе с Украиной": Польша призвала усилить санкции против России

По словам дипломата, то, что сейчас происходит на востоке Украины, "создает впечатление подготовки России к каким-то действиям, или готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер". В Варшаве считают, что нельзя допустить "мягкого подхода" к стране-агрессору, которая не перестает нарушать международное право