Президент Владимир Зеленский не оставляет попыток узурпировать власть, подчинив себе судебную систему страны. Его цель – максимальное ослабление системы правосудия, полный контроль над судами и фактически лишение украинских граждан права на судебную защиту. Это позволит власти продолжить взятую на вооружение практику внесудебных расправ над оппозицией, закрытия независимых СМИ, рейдерского уничтожения бизнеса в интересах своего ближайшего окружения и заокеанских хозяев.

Под удар уже попал Конституционный Суд Украины. Политически мотивированным давлением и откровенной травлей судей КСУ, попыткой объявить "ничтожным" законное решение Конституционного Суда Украины и даже распустить весь его состав власть продемонстрировала произвол и полный правовой нигилизм. А когда провалилась попытка Зеленского перекроить КСУ под себя, а незаконность его решений стала очевидной и привлекла внимание международной общественности, глава государства незаконно, в нарушение норм Конституции, отменил президентский указ о назначении неугодных ему судей Конституционного Суда Украины, включая председателя Суда.

В этот же раз объектом показательной расправы стал Окружной административный суд города Киева. Глава государства уже внес в Верховную Раду проект закона от 13 апреля 2021 года № 5369 о ликвидации ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда.

При этом Президент фактически пошел не только на открытое нарушение норм Конституции и законов Украины, но и, по сути, на совершение служебного подлога. Продвигая вышеуказанную инициативу, он не провел по законопроекту № 5369 надлежащих консультаций с Высшим советом правосудия, как того требует Основной Закон. Более того, обсуждал с ВСП совсем другую законодательную инициативу – из консультативных заключений Высшего совета правосудия следует, что речь шла об образовании Окружного административного суда Киевской области и города Киева вместо ликвидируемого Окружного административного суда города Киева и Киевского окружного административного суда.

Глава государства стыдливо умалчивает и о выводах ВСП по поводу его предыдущего законопроекта, хотя они являются обязательными к рассмотрению. А Высший совет правосудия четко констатировал, что реализация указанного законопроекта не представляется возможной до начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, на основании рекомендаций которой должен происходить перевод судей из ликвидированного в новообразованный суд.

Еще один пример попрания властью норм действующего законодательства – угроза представителя Президента в КСУ Федора Вениславского расценивать как "основание для увольнения" отказ судей ОАСК дать согласие на их перевод в другие суды. Хотя Европейская хартия о статусе судей устанавливает, что занимающий должность судья не может быть переведен на любую другую работу, даже с повышением по службе, без его на то согласия.

На попытки расправы над ОАСК уже отреагировал Совет судей Украины. Там заявили об отсутствии правовых оснований для принятия предложенных Президентом Зеленским проектов законов о ликвидации Окружного административного суда города Киева и предостерегли главу государства от нарушения Конституции.

"Ликвидация любого суда таким образом является посягательством на Конституцию Украины и приведет не только к коллапсу и краху судебной ветви власти, но и к краху Украины как правового государства", ‒ сказано в обращении Совета судей Украины.

Попрание Президентом Зеленским конституционных предписаний относительно процедуры образования, реорганизации и ликвидации судов стало очередным наступлением на независимость судей в Украине, еще одним его шагом к диктатуре и узурпации власти. Действия главы государства подчиняются интересам внешнего управления Украиной. А те силы, которые его осуществляют, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, путем финансового участия и связанного с ним контроля, устами своих представителей и многочисленных грантовых организаций поставили украинской власти конкретную задачу: передать судебную систему, в частности формирование судейского корпуса, под их полное управление. И ничего общего ни с реформой, ни с суверенитетом этот рейдерский захват судебной системы Украины не имеет.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"