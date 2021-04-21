95 років виповнюється сьогодні британській королеві Єлизаветі Другій. Цьогоріч публічних урочистостей не буде. Оскільки кілька днів тому монархиня поховала свого чоловіка - принца Філіпа.

День народження Єлизавета відсвяткує у Віндзорському замку, туди на приватний обід зберуться близькі родичі. Скасували також і традиційні салюти у Гайд-парку та Лондонському Тауері. Торік їх теж не влаштовували через пандемію.