Єлизаветі Другій виповнюється 95 років [ Редактировать ]
95 років виповнюється сьогодні британській королеві Єлизаветі Другій. Цьогоріч публічних урочистостей не буде. Оскільки кілька днів тому монархиня поховала свого чоловіка - принца Філіпа.
День народження Єлизавета відсвяткує у Віндзорському замку, туди на приватний обід зберуться близькі родичі. Скасували також і традиційні салюти у Гайд-парку та Лондонському Тауері. Торік їх теж не влаштовували через пандемію.
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