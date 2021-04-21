Компания BIWIN, производитель с 25-летним опытом на рынке памяти и устройств хранения данных, достиг соглашения с Acer о поставках памяти и персональных SSD-накопителей под своими марками Acer и Predator.

Предлагаемые продукты будут использовать производственные возможности BIWIN и всемирную узнаваемость брендов Acer и Predator, чтобы представить современные решения в области памяти и хранения данных как для обычных пользователей, так и для профессиональных геймеров.

Acer

В новом портфеле твердотельных накопителей Acer предлагается ряд 2,5-дюймовых дисков SATA, M.2 SATA и M.2 PCIe NVMe.

2,5-дюймовый SA100 начального уровня предлагает производительность и надежность и доступен в емкостях от 120 ГБ до 2 ТБ.

RE100 доступен в виде стандартного 2,5-дюймового диска SATA, а также в меньшей форм-факторе M.2 SATA.

Имея емкость от 128 ГБ до 1 ТБ (M.2) и 4 ТБ (SATA), а также скорость чтения и записи 560 МБ/с и 520 МБ/с, RE100 работает близко к максимальной скорости интерфейса SATA III.

Что касается максимальной производительности, накопитель Acer M.2 PCIe Gen3 NVMe, FA100 - доступен с емкостью от 128 ГБ до 2 ТБ, достигая скорости чтения до 3300 МБ / с и записи 2700 МБ / с. Эта исключительная производительность в шесть раз выше, чем у стандартных твердотельных накопителей SATA.

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Линейка модулей DRAM под брендом Acer включает стандартные модули SO и UDIMM со скоростью в диапазоне от 2666 МГц до 3200 МГц и емкостью от 4 ГБ до 32 ГБ на один модуль. Идеальное обновления любого настольного ПК и ноутбука, особенно учитывая постоянный рост спроса на модули памяти большей емкости.

Для энтузиастов высокопроизводительных вычислений, BIWIN также предложит модуль HT100 марки Acer с теплоотводом и уникальным дизайном. Емкость (от 8 ГБ до 32 ГБ) и предлагаемые скорости (от 2666 МГц до 3600 МГц) удовлетворяют широкий спектр потребностей потребителей.

Predator

Бренд Predator известен тем, что предоставляет геймерам и профессионалам киберспорта высококачественные игровые решения. Новый флагманский портфель высокопроизводительных модулей памяти и хранилищ под брендом Predator начинается с новых модулей памяти и сверхбыстрых твердотельных накопителей.

Новая серия модулей памяти Predator Apollo с мощным дизайном, вдохновленным киберпанком, в сочетании с производительностью, предлагает скорость, стиль и приятное декоративное освещение.

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Серия Predator Apollo оснащена RGB-подсветкой, которая синхронизируется с программным обеспечением большинства материнских плат, чтобы обеспечить восемь привлекательных независимых областей освещения, 16 миллионов значений цветов RGB и 10+ световых эффектов.

Модули памяти Predator Apollo, которые построены из лучших компонентов, оснащены впечатляющей 10-слойной печатной платой, алюминиевым радиатором, позолоченными контактами 15 мкм и V-образными матрицами высокого качества для обеспечения максимально высокого уровня производительности. Apollo включает профили Intel XMP 2.0 для разгона одним щелчком мыши.

В дополнение к серии Predator Apollo, ряд модулей памяти Predator Talos построен с 8-слойной печатной платой, сверхнизкой синхронизацией и высокоэффективным радиатором из цинкового сплава, чтобы гарантировать лучшую производительность, более высокую долговечность и очень приятные впечатления пользователей во время работы.

В твердотельном хранилище, новый Predator GM3500 обеспечивает более быстрое время загрузки игр, приложений и фильмов. Он легче чем обычные диски, лучше выдерживает падения и потребляет меньше энергии.

Модель GM3500 соответствует стандарту PCIe Gen 3x4, NVMe 1.3 и обеспечивает скорость чтения-записи на скоростях до 3400/3000 МБ/с, а встроенная функция Advanced LDPC (Low Density Parity Check) повышает производительность за счет использования мощных алгоритмов кода исправления ошибок.

Сейчас все больше потребителей осознают преимущества твердотельных накопителей и хотят обновить свои настольные и портативные системы. Твердотельные накопители под брендом Predator обеспечивают скорость (и емкость), необходимую для более быстрой работы и беззаботного игрового процесса

В связи с быстрым ростом индустрии игр и киберспорта, линейки высокопроизводительных систем хранения и памяти Predator будут расширяться, предоставляя потребителям еще больше возможностей для обновления.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Acer создали первый ноутбук с изогнутым экраном. Также недавно Acer выпустили компьютер на колесиках.