В Золотом Луганской области открылась общественная приемная Юрия Бойко [ Редактировать ]
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и народные депутаты Юлий Иоффе, Сергей Дунаев и Юрий Павленко 21 апреля побывали с рабочей поездкой на Луганщине.
В Золотом открылась общественная приемная Юрия Бойко, где народный депутат сразу провел встречу с жителями прифронтового поселка.
"Мы приняли решение открыть приемную прямо на линии разграничения, потому что здесь люди страдают больше всего. 7 лет они живут под обстрелами, у них множество бытовых проблем, проблемы со здоровьем. Здесь, возле линии фронта, им просто некуда идти со всем этим. Работа приемной будет направлена на то, чтобы облегчить людям их непростую жизнь, помочь жителям Золотого", – сказал Юрий Бойко.
Среди первых посетителей приемной – директор шахты "Горская" Руслан Сомик. Он рассказал о проблемах предприятия, которому для продолжения работы необходимы средства для закупки оборудования.
Юрий Бойко отметил, что эта шахта работала даже во время обстрелов и сейчас здесь трудятся полторы тысячи человек.
"Для того чтобы шахта продолжила работу и эти люди никуда не уехали и могли прокормить свои семьи, нужно 500 млн грн. Эти деньги также необходимы для покупки оборудования, с которым шахта сможет давать по 1000 тонн угля в сутки. Мы будем настаивать и бороться, чтобы правительство выделило необходимые средства. Угольную отрасль нужно поддерживать и развивать, тогда не надо будет закупать электроэнергию за границей. Это и будет залогом реальной энергетической независимости. Но, чтобы ее достичь, нужны политическая воля и профессиональный подход к реализации промышленной политики", – подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.
Общественные приемные народного депутата Юрия Бойко уже в ближайшее время будут открыты не только в Золотом, но и в других прифронтовых поселках и городах Луганской и Донецкой областей.
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