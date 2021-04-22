В Украине за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 16 235 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

новых случаев - 16 235;

летальных случаев - 470;

выздоровело - 18 831 человек;

За сутки заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Сделано 46 516 ПЦР-тестов, 17 644 ИФА-тестов и 37 821 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 990 353 человек;

выздоровело - 1 533 303 человек;

летальных исходов - 41 266 ;

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Киевской (881), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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