Количество зараженных стремительно растет: неутешительная статистика по коронавирусу [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 21 апреля, зафиксировано 16 235 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- новых случаев - 16 235;
- летальных случаев - 470;
- выздоровело - 18 831 человек;
За сутки заболели 663 ребенка и 319 медработников.
Сделано 46 516 ПЦР-тестов, 17 644 ИФА-тестов и 37 821 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 990 353 человек;
- выздоровело - 1 533 303 человек;
- летальных исходов - 41 266 ;
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Киевской (881), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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