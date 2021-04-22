Європарламент закликає Росію відійти від кордонів України [ Редактировать ]
Росія повинна зробити крок назад і зменшити напруженість біля кордонів з Україною. З такою заявою виступив президент Європейського парламенту Давид Сассолі.
Він додав - Москва має виконувати свої міжнародні зобов'язання і припинити ескалацію конфлікту.
по теме
До чого призведе розмова, та чи може бути вона ознакою змін у політиці та настроях американської адміністрації?
Пропозицію, яку озвучили представники Польщі, підтримали дипломати ще сімох країн
Американські дипломати мають залишити Росію до 21 травня
Прага звинуватила Кремль в організації вибуху на складі боєприпасів у 2014 році та вислала з країни 18 російських дипломатів
Військові аеродроми і польові табори поблизу України - за оцінками американської розвідки, нині там перебуває до 80 тисяч російських солдатів