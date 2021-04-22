Стояти в черзі, аби оформити пенсію, більше не потрібно. Все можна зробити через інтернет. Про це нагадали в Міністерстві соцполітики. За наявності електронного цифрового підпису вашу заяву розглянуть в онлайн режимі.

Пропозиція особливо актуальна через карантин. Утім, черг біля пенсійних фондів не поменшало. Чому?

Оформити пенсію не виходячи з дому. Пропозиція від Пенсійного фонду здебільшого лунає як щось фантастичне.

Призначення, наголошую, йде без відвідування Пенсійного фонду, тобто ми людину не бачимо.

Покрокова інструкція така: необхідно авторизуватися на сайті, заповнити анкету й прикріпити сканкопії необхідних документів. Усе нібито просто, але...

Українці йдуть проторованим шляхом. Попри карантин біля Пенсійного фонду - людно. У черзі про можливість віддалено отримати послуги, або не чули, або не змогли ними скористатися.

Через інтернет - я зрозуміла, що треба зробити електронний підпис, це теж достатньо не зручно, тому що треба теж стояти в черзі.

На цьому користування Пенсійним фондом в "онлайн режимі" у пані Вікторії закінчилося. Через зміну паспорта на ID-картку жінка "розшукувала" власну пенсію. Тож довелося вирішувати своє питання на місці.

Ми нічого не знаємо! - Як? - Мої оригінали документів взяли і вони нічого не знають...

Бюрократичною тяганиною та ставленням працівників фонду жінка невдоволена.

Вікторія Ліходкіна, пенсіонерка:

Не можна ні зайти, ніяких пільг, ніяких тобі умов - люди чекають, це ж достатньо літні люди.

Втім, черги, біганина за довідками та пошуки копірувальних машин для сотень українців іще деякий час будуть реальністю.

Андрій Рева, міністр соціальної політики (2016-2019):

Звичайно буде довгий час паралельно існувати можливість особистого звернення людини до Пенсійного Фонду по класичній формулі, так і все більше і більше будуть розвиватися сервіси і поширюватися.

У Пенсійному фонді ж запевняють: людей, які сьогодні обирають онлайн-сервіси, вистачає. І навіть якщо виникають якісь питання, наприклад у процесі призначення пенсії, вирішити їх також можна не виходячи з дому.

Олена Охріменко, директорка департаменту пенсійного забезпечення:

Є зауваження до трудової книжки, написали - от у вас є проблема така, якийсь період не зарахований трудового стажу, усуньте, будь ласка, але якщо стажу достатньо без цього запису, - ми пенсію призначаємо.

Хоча більшість з одинадцяти мільйонів пенсіонерів, які сьогодні проживають в Україні, не адаптувалися в інтернет-просторі або просто не мають гаджетів, діджиталізації державних сервісів не уникнути, - кажуть експерти. Але на запровадження технологій піде не один рік.