Марсохід Perseverance отримав кисень із атмосфери [ Редактировать ]
Марсоходу НАСА Perseverance вдалося отримати кисень із атмосфери Марса. Видобути його апарат зміг за допомогою експериментального пристрою на борту - він переробив вуглекислий газ на кисень.
У НАСА заявили - таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. До слова, атмосфера Марсу на 96 відсотків складається з вуглекислого газу.
Нагадаю, марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на Червону планету в середині лютого. Мета його місії пошук ознак життя на Марсі, збір зразків гірських порід, а також вивчення клімату планети.
по теме
Ровер Perseverance сів на Марс 18 лютого. Ця місія має на меті зібрати інформацію та зразки ґрунту для підготовки подальшого висадження людей на цій планеті
Літальний пристрій у суботу відокремився від марсохода та успішно пережив свою першу самостійну ніч на холодній поверхні Червоної планети
Це відкриття допоможе у майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання
Кислород из марсианской атмосферы удалось извлечь благодаря аппарату MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment), установленного на борту ровера. Он умеет перерабатывать углекислый газ (СО2) в чистый кислород (О2)
Вертоліт NASA став першим літальним апаратом, який здійснив політ на іншій планеті