Марсоходу НАСА Perseverance вдалося отримати кисень із атмосфери Марса. Видобути його апарат зміг за допомогою експериментального пристрою на борту - він переробив вуглекислий газ на кисень.

У НАСА заявили - таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. До слова, атмосфера Марсу на 96 відсотків складається з вуглекислого газу.

Нагадаю, марсохід Perseverance здійснив успішну посадку на Червону планету в середині лютого. Мета його місії пошук ознак життя на Марсі, збір зразків гірських порід, а також вивчення клімату планети.