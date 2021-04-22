Україна та її західні партнери вбачали у цьому залякування Києва

Несподівана деескалація. Росія відводить війська, які раніше перекинула на східний кордон України та в окупований Крим. Наказ видав міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Відходити почнуть із завтрашнього дня.

Мовляв, усі цілі маневрів досягнуті, тому вони завершені. Я нагадаю, перекидати солдатів і техніку до українського кордону Росія почала наприкінці минулого місяця - під приводом військових навчань.

Україна та її західні партнери вбачали у цьому залякування Києва. США, ЄС і НАТО неодноразово закликали Москву зупинити ескалацію та відвести армію.

За підтримку їм уже подякував у Твіттері президент Зеленський. А ще написав, що Україна вітає зменшення напруги біля кордонів та очікує деескалації на Донбасі.