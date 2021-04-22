Україна взяла кредит на боротьбу з коронавірусом [ Редактировать ]
Обнадіює останнім часом і загальноукраїнська коронавірусна статистика. За минулу добу понад 16 тисяч інфікувань. Хоч показник і високий, але одужань більше 19 тисяч.
До лікарень потрапили майже чотири тисячі хворих, 470 померли. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Щеплених за добу близько 15 тисяч. А від початку кампанії - майже пів мільйона.
Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я:
Українська система охорони здоров'я отримає додатково 2,5 мільярди гривень допомоги від Міжнародного банку реконструкції розвитку. Кошти для закупівлі вакцини від COVID-19 на суму близько 840 мільйонів гривень, додатково угодою передбачено її логістику, закупівлю обладнання для зберігання для холодових ланцюгів, а також проведення тренінгів з утилізації відходів.
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