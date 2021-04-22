Обнадіює останнім часом і загальноукраїнська коронавірусна статистика. За минулу добу понад 16 тисяч інфікувань. Хоч показник і високий, але одужань більше 19 тисяч.

До лікарень потрапили майже чотири тисячі хворих, 470 померли. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Щеплених за добу близько 15 тисяч. А від початку кампанії - майже пів мільйона.

Світлана Шаталова, заступниця міністра охорони здоров'я: