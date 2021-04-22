В Луганской области в военной части произошло возгорание четырех бензовозов. В результате пожара ожоговые травмы получили трое военнослужащих.

ЧП произошло в полдень 22 апреля в городе Рубежное. Травмированных военнослужащих госпитализировали в городскую больницу. Инцидент случился из-за того, что загорелся бензобак одного из грузовиков, после чего пламя перекинулось на соседние грузовики.

В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья – удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная.

Отмечается, что по факту пожара начато уголовное производство по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения. Огонь ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

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Кроме того, в Одессе при тушении пожара погиб командир спасателей. Пожарный упал с крыши дома во время тушения огня, обстоятельства и причины трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов, погибшего спасателя звали Сергей Гринько.

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