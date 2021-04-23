Словаччина слідом за Чехією висилає російських дипломатів [ Редактировать ]
Словаччина висилає трьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. Їм дали тиждень на те, щоб залишити країну.
Минулих вихідних Прага оголосила про видворення 18 представників дипломатичної місії Москви. Це відповідь на причетність кремлівських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів 2014 року. Кремль усі звинувачення відкидає.
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