Спасатели потратили около 2 часов на борьбу с огнем/ фото: Stroyobzor

В частной больнице индийского штата Махараштра случился масштабный пожар в отделении, где находятся инфицированные COVID-19. Он унес жизни как минимум 13 человек.

Местные власти сообщают, что возгорание началось ночью в блоке интенсивной терапии на втором этаже четырехэтажного корпуса. На момент возгорания в отделении находились 17 пациентов, четырех человек чудом удалось спасти.

Отмечается, что спасатели потратили около 2 часов на борьбу с огнем. Персонал и пациенты были эвакуированы с места инцидента. В настоящее время причины возгорания выясняют правоохранители.

Фото: Hindu

Читайте также, в индийском штате Гуджарат в частной ковидной больнице произошло масштабное возгорание. раненных эвакуировали в другие медучреждения, по предварительным данным, трагедия случилась из-за короткого замыкания.

Кроме того, в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1, где лечили больных коронавирусом. В результате взрыва пострадали пациенты, один из которых погиб. Официальные причины пока не известны. Но, как сообщают местные СМИ, якобы взорвался кислородный баллон.

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