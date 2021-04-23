В Индии страшный пожар в коронавирусной больнице унес жизни людей [ Редактировать ]
В частной больнице индийского штата Махараштра случился масштабный пожар в отделении, где находятся инфицированные COVID-19. Он унес жизни как минимум 13 человек.
Местные власти сообщают, что возгорание началось ночью в блоке интенсивной терапии на втором этаже четырехэтажного корпуса. На момент возгорания в отделении находились 17 пациентов, четырех человек чудом удалось спасти.
Отмечается, что спасатели потратили около 2 часов на борьбу с огнем. Персонал и пациенты были эвакуированы с места инцидента. В настоящее время причины возгорания выясняют правоохранители.
Фото: Hindu
Читайте также, в индийском штате Гуджарат в частной ковидной больнице произошло масштабное возгорание. раненных эвакуировали в другие медучреждения, по предварительным данным, трагедия случилась из-за короткого замыкания.
Кроме того, в Черновцах произошел взрыв в городской больнице №1, где лечили больных коронавирусом. В результате взрыва пострадали пациенты, один из которых погиб. Официальные причины пока не известны. Но, как сообщают местные СМИ, якобы взорвался кислородный баллон.
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