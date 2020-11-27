В индийском штате Гуджарат в частной ковидной больнице произошло масштабное возгорание. Об этом сообщает Arab News.

В результате трагедии погибли 5 человек, еще 28 получили травмы различной тяжести. Возгорание произошло в реанимационном отделении, после чего языки пламени захлестнули соседние отделы.

Отмечается, что раненных эвакуировали в другие медучреждения. По предварительным данным, трагедия случилась из-за короткого замыкания. Правоохранители занимаются расследованием страшного инцидента.

Фото: Twitter

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