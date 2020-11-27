В Индии случилось смертоносное возгорание коронавирусной больницы [ Редактировать ]
В индийском штате Гуджарат в частной ковидной больнице произошло масштабное возгорание. Об этом сообщает Arab News.
В результате трагедии погибли 5 человек, еще 28 получили травмы различной тяжести. Возгорание произошло в реанимационном отделении, после чего языки пламени захлестнули соседние отделы.
Отмечается, что раненных эвакуировали в другие медучреждения. По предварительным данным, трагедия случилась из-за короткого замыкания. Правоохранители занимаются расследованием страшного инцидента.
Фото: Twitter
Читайте также, во время пожара в коронавирусной больнице Львова сгорели заживо 10 человек. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
по теме
Больницы, где лечат больных коронавирусом в Сумской области, жутко переполнены
Также начался проект по открытию ТРЦ
На данный момент ученые проводят исследования перспективного препарата
Технологии и фармацевтические разработки открывают новые горизонты
В то же время в Украине продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19