В США пациент умер после вакцины Johnson & Johnson [ Редактировать ]
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расследуют смерть женщины из Орегона и госпитализацию другой в Техасе после получения вакцины против COVID-19 компании Johnson & Johnson (J&J). Чиновники пока призывают не спешить с выводами. Об этом сообщили представители здравоохранения США.
Инциденты произошли перед собранием представителей CDC в пятницу для обсуждения вопроса безопасности вакцины Johnson & Johnson.
"Важно помнить, что только из-за того, что о чем-то сообщается, это не обязательно означает, что оно было вызвано вакциной или связано с ней", - сказала Имельда Гарсия из Техасского агентства здравоохранения, сообщает американская газета "Остин".
Женщина в Орегоне, которой было за 50 лет, получила вакцину Johnson & Johnson до того, как был издан приказ о паузе в ее использовании, говорится в сообщении органа здравоохранения штата.
У нее появился "редкий, но серьезный сгусток крови в течение двух недель после вакцинации", который наблюдался в сочетании с очень низким уровнем тромбоцитов, добавил Орегонский орган здравоохранения.
Там отметили, что выводы можно будет сделать только после завершения расследования.
Также женщину в Техасе, которая получила вакцину J&J, госпитализировали с симптомами, подобными симптомам шести человек в США, у которых недавно появились сгустки крови после прививки, заявил представитель Техасского агентства здравоохранения.
Оба штата подтвердили, что новые случаи были отдельными от предыдущих шести инцидентов.
Ранее в США зафиксировали жуткое нарушение на производстве вакцины Johnson&Johnson.
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