В пятницу, 23 апреля, исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. Об этом сообщает испанское издание AS.

Так, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.

Как говорится на сайте УЕФА, "исполком ознакомился с последней информацией, касающейся так называемой "Суперлиги", включая возможные шаги, которые УЕФА планирует предпринять".

Отметим, что УЕФА принял решение не вводить "немедленные санкции против 12 клубов-основателей".

Читайте также, футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сб орные на Чемпионатах мира и Европы. Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соревноваться со всеми.

Кроме того, 12 команд топ-чемпионатов Англии, Испании и Италии создали собственный турнир - Европейскую Суперлигу, не подчиняющуюся УЕФА. Поединки будут проходить так, чтобы команды имели возможность выступать и в своих национальных турнирах.

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