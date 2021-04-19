Футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и ЧМ - УЕФА [ Редактировать ]
Футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы. И привлекаться к матчам национальных сборных под эгидой ФИФА и УЕФА. Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соревноваться со всеми. Я не могу не показать, что отвергаю (Суперлигу, - ред.). Мы все против этого шага.
Он также выступил с предупреждением к футболистам.
Все футболисты, которые будут играть в этом турнире, не смогут выступить за свою национальную сборную. Все конфедерации согласны с этим.
Он добавил, что УЕФА направляет 90% заработанных денег на развитие футбола.
Ранее мы писали, что, во втором матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Роме" (1:2), а киевское "Динамо" - испанскому "Вильярреалу" (2:0). Оба украинских клуба прекратили выступления в еврокубковом сезоне.
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